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Экс-капитан «Зенита» Игонин: «Надеюсь, КДК отменит красную карточку Азмуну»

15:56
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин надеется, что КДК РФС отменит красную карточку форварду питерцев Сердару Азмуну. Иранец был удален в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

Если КДК РФС примет решение применить к нему дополнительные санкции, то нападающий пропустит не только гостевую встречу с «Арсеналом» (16 октября), но и домашнюю игру со «Спартаком» (24 октября).

— Надеюсь, люди в РФС внимательно пересмотрят эпизод с участием Азмуна и Джанаева и отменят решение арбитра, — сказал Игонин. — В практике же такое бывало. За что Сердар получил красную карточку? Я никакого злого умысла в действиях футболиста «Зенита» не увидел. Это борьба. Стремление забить гол.

Более того, когда Азмун понял, что не дотягивается до мяча, то согнул ногу. Постарался ее расслабить, чтобы минимизировать риск столкновения с голкипером, — продолжает Игонин. —  Сейчас все меняется... Но в мое время на такой эпизод вообще бы никто внимания не обратил. Борьба, травмы никто не получил. Нужно смотреть на этот момент с позиции футбола. Азмун хотел сыграть в мяч. У него были такие же шансы, как у Джанаева. Сердар же не прыгнул бездумно в голкипера, когда тот уже забрал мяч. В той ситуации оба футболиста действовали по-мужски. Но только за что удалили одного из них?

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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