Следующий сезон РПЛ пройдет с участием 16 команд в 30 туров

На заседании Общего собрания было принято решение сохранить нынешний формат Тинькофф РПЛ на сезон-2022/23. Следующий розыгрыш будет проводиться с участием 16 команд в 30 туров.

Решение было связано в связи с неопределенностью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА.

Сегодня, 5 октября, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ.