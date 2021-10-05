Следующий сезон РПЛ пройдет с участием 16 команд в 30 туров
15:46
На заседании Общего собрания было принято решение сохранить нынешний формат Тинькофф РПЛ на сезон-2022/23. Следующий розыгрыш будет проводиться с участием 16 команд в 30 туров.
Решение было связано в связи с неопределенностью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА.
Сегодня, 5 октября, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ.
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