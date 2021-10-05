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Вратарь «Крыльев Советов»: «Когда был маленьким, очень много следил за Акинфеевым. А сейчас Эдерсон, тер Штеген, Облак, Нойер»

16:02
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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, на кого ориентируется из коллег по амплуа.

— Как вы отреагировали на то, что экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала ошибочным назначение на Артеме Дзюбе в ваши ворота пенальти, из-за которого «Крылья» проиграли «Зениту»?

— Как тут отреагировать? Очки не вернешь, результат тоже. Идем дальше. Все ошибаются. Надеюсь, и это было не с какой-то, грубо говоря... А, не буду дальше отвечать, чтобы лишнего не наговорить (улыбается).

— Кто из игроков команд премьер-лиги, против кого вы выступали, произвел на вас наибольшее впечатление?

— Мне Вендел очень понравился, Клаудиньо и Барриос. Вот эти игроки. Кого-то еще выделить не могу. Может быть, другие футболисты против «Крыльев» не показали свою лучшую игру. А так этих трех ребят выделю, — сказал Ломаев в интервью «Известиям».

— Есть среди вратарей кумиры? От кого больше всего взяли в плане техники?

— Нет. Просто слежу за вратарями, играющими на высшем уровне. И стараюсь у них учиться.

— За кем больше всех следите?

— Раньше, когда был маленьким, из российских вратарей очень много следил за Игорем Акинфеевым. А сейчас Эдерсон, тер Штеген, Облак, Нойер. Но я думаю, так все скажут.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1230849/aleksei-fomin/kogda-byl-malenkim-sledil-za-akinfeevym

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Иван Шитик все материалы автора

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