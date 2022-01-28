Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» Соловьев перешел в узбекский «Насаф»

Бывший полузащитник «Зенита» и других российских клубов Иван Соловьев подписал контракт с узбекским клубом «Насаф». Соглашение рассчитано на один год.

28-летний хавбек имел статус свободного агента.

До этого он выступал за другой узбекский клуб — «Навбахор».

В России Соловьев также играл за «Сочи», «Факел», московске и питерское «Динамо» и «Амкар».