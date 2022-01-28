Сердар Азмун: «Еще три месяца буду умирать за «Зенит», готов поехать со второй командой»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун оценил свои перспективы в команде во второй части сезона.

«Артемчик! — обратился Азмун к Артему Дзюбе в прямом эфире Instagram. — Я ничего плохого не делал. Они сказали, что я удалил чат. Я сегодня писал, вчера писал. Я не знаю, чего они хотят. Я ничего плохого не делал. (На экране комментарий от Дзюбы: «Я знаю, это ложь» — Прим. «СЭ») Ну все равно, без проблем. Ничего. Я еще три месяца буду умирать за «Зенит». Без проблем. Поеду со второй командой, с первой. Э, они хотят со второй командой, я поеду, господи».

Ранее сообщалось, что иранец покинул командный чат «Зенита».

22 января Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года, который вступит в силу по окончании сезона-2021/22. В нынешнем сезоне нападающий забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит».