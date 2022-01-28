Йоррит Хендрикс: «Не думаю, что в «Спартаке» у меня действительно был шанс показать себя»

Йоррит Хендрикс рассказал о времени, проведенном в «Спартаке»

Хавбек «Спартака» Йоррит Хендрикс, ставший игроком «Фейеноорда» на правах аренды, высказался о времени, проведенном в московском клубе.

«Не жалею, что сделал такой выбор, но на спортивном уровне не получилось ничего. Не думаю, что в «Спартаке» у меня действительно был шанс показать себя.

В Москве моя жизнь была хорошей, все шло отлично. Но возвращаюсь я не с опущенными руками", — цитирует Хендрикса NOS.

26 января московский клуб объявил, что отдал 26-летнего футболиста в аренду. Хендрикс подписал официальные бумаги с «Фейеноордом». У голландского клуба есть опция выкупа прав на игрока.