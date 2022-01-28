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Йоррит Хендрикс: «Не думаю, что в «Спартаке» у меня действительно был шанс показать себя»

Йоррит Хендрикс рассказал о времени, проведенном в «Спартаке»
Виктория Кравченко
Йоррит Хендрикс.
Фото ФК «Спартак»

Хавбек «Спартака» Йоррит Хендрикс, ставший игроком «Фейеноорда» на правах аренды, высказался о времени, проведенном в московском клубе.

«Не жалею, что сделал такой выбор, но на спортивном уровне не получилось ничего. Не думаю, что в «Спартаке» у меня действительно был шанс показать себя.

В Москве моя жизнь была хорошей, все шло отлично. Но возвращаюсь я не с опущенными руками", — цитирует Хендрикса NOS.

26 января московский клуб объявил, что отдал 26-летнего футболиста в аренду. Хендрикс подписал официальные бумаги с «Фейеноордом». У голландского клуба есть опция выкупа прав на игрока.

Источник: https://nos.nl/artikel/2414744-oer-psv-er-hendrix-over-keuze-voor-feyenoord-ik-deel-nog-steeds-dezelfde-vijand
Йоррит Хендрикс
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