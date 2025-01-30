Экс-главный тренер сборной России Игнатьев назвал слова Кокорина про РПЛ мальчишеской обидой

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил заявление нападающего «Ариса» Александра Кокорина, раскритиковавшего уровень чемпионата России по футболу.

Экс-форвард сборной России в интервью нападающему «Краснодара» Федору Смолову на его личном YouTube-канале назвал РПЛ «говном».

«Кокорин сделал необоснованное заявление на эмоциях. В нем кипит мальчишеская злоба, потому что он никак не вписывается в то, что происходит сейчас в российском футболе. Здесь он не нужен, судя по всему. Действительно в мире есть чемпионаты, которые выше чемпионата России по своему уровню. Но наша лига не заслуживает такой критики, она по-прежнему развивается», — сказал Игнатьев «ВсеПроСпорт».

Кокорин играл в чемпионате России за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи» и московский «Спартак» с 2008 по 2021 год.