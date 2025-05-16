«Зенит» в день юбилея подарит медали всем новорожденным петербуржцам

«Зенит» анонсировал акцию в честь 100-летнего юбилея клуба.

25 мая клуб отметит столетие и в честь этого вручит медаль каждому ребенку, родившемуся в этот день в Санкт-Петербурге.

«Памятный сувенир, как и традиционная медаль для новорожденных петербуржцев, выполнен из мельхиора и выпущен совместно с Санкт-Петербургским монетным двором. На лицевой стороне выгравированы юбилейный шеврон и самый посещаемый стадион страны — «Газпром Арена»; по контуру расположена надпись «Родившемуся 25 мая, в день 100-летия футбольного клуба «Зенит». На обороте — зенитовская стрелка с двумя звездами, а также дата и место рождения», — говорится в сообщении клуба.