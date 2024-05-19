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Петрушин об игре «Динамо» — «Крылья»: «Главное — победа»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (4:1) в 29-м туре РПЛ.

«Впечатления от матча отличные. Самое главное — победа. А какая была игра — это уже на второй план. Все-таки оставалось два тура, и терять очки, тем более — дома, не хотелось. Футболисты это четко понимали.

Этот сезон напоминает мне 1976 год, когда мы стали чемпионами весенней части. Мы тоже заканчивали чемпионат на выезде, шли на втором месте и за два тура до конца опережали «Арарат» на одно очко. Для того, чтобы стать чемпионами, нам надо было обыграть «Динамо» Тбилиси и «Зенит» в Ленинграде, что мы и сделали», — цитирует Петрушина Vprognoze.ru.

После 29 матчей у «Динамо» 56 очков и первое место в турнирной таблице. «Зенит» идет вторым (51 очко в 28 матчах), а «Краснодар» — третьим (50 очков в 28 матчах).

 

 

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
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Сочи – Краснодар
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