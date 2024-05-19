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Экс-игрок «Крыльев Советов» Бобер: «Горшков готов для перехода в топ-клуб»

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился мнением об игре защитника самарцев Юрия Горшкова.

«Горшков уже готов для перехода в топ-клуб. Самарцам не привыкать к тому, что вокруг их футболистов ходят разные слухи и к тому, что они периодически теряют своих ключевых игроков. Но в команде все равно появляются футболисты, которые могут полноценно заменить лидеров или даже превзойти их», — цитирует экс-игрока самарцев Legalbet.

25-летний Горшков в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 33 матча, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: legalbet.ru
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Антон Бобер
Юрий Горшков
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1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
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 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
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18.05 16:30
Локомотив – Факел
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