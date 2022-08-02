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2 августа, 23:28

Радимов: «Прошлогоднее 10-е место — и близко не показатель уровня «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил старт «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

— А что можете сказать про «Спартак»? Пригласили неизвестного тренера, в первом же матче получили четыре от «Зенита», но потом отыгрались в меньшинстве в Грозном, потом две разгромные победы. Как думаете, это эмоции? Или они смогут закрепиться в лидирующей группе?

— В том числе, конечно, эмоции. Но ведь и состав у «Спартака» наряду с «Зенитом» один из сильнейших в лиге. Если брать по игрокам, то это, пожалуй, две самые укомплектованные команды в нашем чемпионате. У «Локомотива» проблемы, у «Динамо» проблемы, у ЦСКА проблемы, у «Краснодара» проблемы. Поэтому самые стабильные команды в России — «Зенит» и «Спартак».

Плюс уже на старте видна работа тренера. Команда играет до конца и забивает много. Такого в «Спартаке» давно не было. Они обычно забивали один и закрывались. Если так дальше продолжится, то мы получим серьезного конкурента «Зениту». И чемпионат станет интереснее.

Прошлогоднее 10-е место — и близко не показатель уровня «Спартака». С такими игроками занимать 10-е место, по-моему, неправильно, — сказал Радимов Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-02-radimov-u-spartaka-silneyshiy-sostav-naryadu-s-zenitom-s-takimi-igrokami-zanimat-10-ye-mesto-nepravilno
Владислав Радимов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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