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Петржела считает Дзюбу жадным и назвал условие возвращения нападающего в «Зенит»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал условие возвращения нападающего Артема Дзюбы в питерский клуб.

«Мне смешно смотреть на всю ситуацию с Дзюбой. Если бы он не был таким жадным, то уже давно бы играл в любом клубе РПЛ. «Зенит» переплачивал Дзюбе последние годы, поэтому он теперь не может найти клуб с такими же условиями.

Он был звездой, а теперь никому не нужен. Но если Дзюба извинится перед Семаком и снизит свои требования, то «Зенит» возьмет его обратно. Такой вариант маловероятен, но почему нет?» — цитирует Петржелу Sport24.

Российский нападающий еще в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом.

33-летний Дзюба в данный момент поддерживает форму, тренируясь с казанским «Рубином».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-02-petrzhela-yesli-dzyuba-izvinitsya-pered-semakom-i-snizit-trebovaniya-to-zenit-vozmet-yego-obratno
Артем Дзюба
Властимил Петржела
Сергей Семак
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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