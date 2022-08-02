Петржела считает Дзюбу жадным и назвал условие возвращения нападающего в «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал условие возвращения нападающего Артема Дзюбы в питерский клуб.

«Мне смешно смотреть на всю ситуацию с Дзюбой. Если бы он не был таким жадным, то уже давно бы играл в любом клубе РПЛ. «Зенит» переплачивал Дзюбе последние годы, поэтому он теперь не может найти клуб с такими же условиями.

Он был звездой, а теперь никому не нужен. Но если Дзюба извинится перед Семаком и снизит свои требования, то «Зенит» возьмет его обратно. Такой вариант маловероятен, но почему нет?» — цитирует Петржелу Sport24.

Российский нападающий еще в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом.

33-летний Дзюба в данный момент поддерживает форму, тренируясь с казанским «Рубином».