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Сегодня, 09:56

Данни отреагировал на отказ Дзюбы пожать руку Семаку: «Верю, он знает, что ошибся! Возможно, он уже позвонил Семаку!»

Данни отреагировал на отказ Дзюбы пожать руку Семаку
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» отреагировал на поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который отказался пожать руку главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку после матча 22-го тура РПЛ (1:2).

«Это была сложная игра, я следил за ней. У Дзюбы была горячая голова из-за проигрыша. Но я верю, он знает, что ошибся, но это часть футбола! Возможно, он уже позвонил Сергею Семаку, и они поговорили! Дзюба хороший парень», — сказал Данни «СЭ».

Сам Дзюба позже объяснил, почему не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.

Артем Дзюба
Мигель Данни
Сергей Семак
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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