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Сегодня, 09:39

ЦСКА поздравил Чалова с 25-летием

Виктория Кравченко
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Пресс-служба ЦСКА в соцсетях поздравила нападающего команды Федора Чалова с днем рождения. Сегодня, 10 апреля, игроку исполнилось 25 лет.

«С днем рождения, Федя! Сегодня нашему нападающему исполняется 25 лет!» — говорится в сообщении.

В московском клубе футболист играет с 2016 года. За это время он провел 160 матчей за команду и забил 58 голов. В этом сезоне форвард провел 22 игры в РПЛ, отметившись 13 голами и 2 ассистами.

ЦСКА идет на 4 месте в таблице, набрав 41 очко в 22 матчах турнира.

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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