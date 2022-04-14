Мостовой считает двухматчевую дисквалификацию Кангвы чрезмерной
Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал двухматчевую дисквалификацию и штраф в 250 тысяч рублей Кингса Канвы. Футболист тульского «Арсенала» в интервью после матча с красно-белыми резко раскритиковал главного арбитра Владислава Безбородова.
«Конечно, нервы там на пределе. Поверьте мне, за свою жизнь я поиграл во многих странах и на каких языках там только ни ругался, — сказал Мостовой «СЭ». — Если б за каждое мое ругательство мне давали дисквалификацию и штраф, я бы вышел на демонстрацию. Дисквалификация Кангвы на 2 матча — это много. Все видят, что происходит с судейством в РПЛ в последнее время. То идут к ВАРу, то не идут, дают карточки — не дают. В каждой игре по 3-4 момента. Если сейчас так скрупулезно подходить, то вообще по человек пять надо дисквалифицировать и штрафовать».
Также Мостовой высказался о португальском специалисте Виторе Перейре, который покинул пост главы департамента судейства РФС.
«Перейра уехал? Я вообще не знаю, кто это такой, и откуда он приехал. В великую страну приезжают люди — непонятно кто — занимают какие-то должности, что-то нам рассказывают про футбол. У меня всегда простой вопрос к ним: «Почему ж вы не приезжали сюда 15 лет назад, когда у нас не было ни денег, ни стадионов?» Смешно уже: Перейра, еще кто-то, ужас», — сказал Мостовой «СЭ».
Напомним, что на 86-й минуте встречи Кангва был удален с поля. «Арсенал» не может победить уже семь матчей подряд и идет на последней, 16-й, строчке. В следующем туре туляки на своем поле примут «Ростов» (17 апреля).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0