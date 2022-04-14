Мостовой считает двухматчевую дисквалификацию Кангвы чрезмерной

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал двухматчевую дисквалификацию и штраф в 250 тысяч рублей Кингса Канвы. Футболист тульского «Арсенала» в интервью после матча с красно-белыми резко раскритиковал главного арбитра Владислава Безбородова.

«Конечно, нервы там на пределе. Поверьте мне, за свою жизнь я поиграл во многих странах и на каких языках там только ни ругался, — сказал Мостовой «СЭ». — Если б за каждое мое ругательство мне давали дисквалификацию и штраф, я бы вышел на демонстрацию. Дисквалификация Кангвы на 2 матча — это много. Все видят, что происходит с судейством в РПЛ в последнее время. То идут к ВАРу, то не идут, дают карточки — не дают. В каждой игре по 3-4 момента. Если сейчас так скрупулезно подходить, то вообще по человек пять надо дисквалифицировать и штрафовать».

Также Мостовой высказался о португальском специалисте Виторе Перейре, который покинул пост главы департамента судейства РФС.

«Перейра уехал? Я вообще не знаю, кто это такой, и откуда он приехал. В великую страну приезжают люди — непонятно кто — занимают какие-то должности, что-то нам рассказывают про футбол. У меня всегда простой вопрос к ним: «Почему ж вы не приезжали сюда 15 лет назад, когда у нас не было ни денег, ни стадионов?» Смешно уже: Перейра, еще кто-то, ужас», — сказал Мостовой «СЭ».

Напомним, что на 86-й минуте встречи Кангва был удален с поля. «Арсенал» не может победить уже семь матчей подряд и идет на последней, 16-й, строчке. В следующем туре туляки на своем поле примут «Ростов» (17 апреля).