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Шунин рассказал, что изначально не планировал становиться вратарем

Анна Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, что изначально не планировал становится вратарем.

«Я не особо планировал стать вратарем. Когда мне было 6 или 7 лет, родители отдали меня на просмотр в футбольную школу «Динамо». Я тогда ничего не понимал и футбол по телевизору не смотрел — мне казалось скучным, что куча народу бегает за одним мячом. Но играть понравилось. Я много стелился в подкатах, почему-то все время выбивал мяч и падал», — приводит слова Шунина сайт РФС.

35-летний футболист заявил, что вначале он не понимал как отбивать мяч, что делать.

«Тренер Владимир Козлов обратил внимание, что мой отец очень высокий, и предложил: «А почему бы тебе не встать в ворота?» Первое, чему меня научили, — не терять их, не оборачиваться постоянно назад, а держать позицию правильно, ориентируясь по одиннадцатиметровой точке.

Сначала было сложно — в тебя летит мяч, а ты не понимаешь, как его отбивать, что делать. Но чем больше меня обучали, тем проще становилось. Мне стало это нравиться, и я люблю свое дело до сих пор», — сказал Шунин.

Вратарь в текущем сезоне сыграл за московское «Динамо» 21 матч, из которых семь отстоял на ноль. 

Шунин в игре с «Краснодаром» (1:0), которая прошла 3 апреля, провел свой сотый сухой матч на высшем уровне и вошел в «Клуб Льва Яшина».

Источник: https://rfs.ru/news/215691
Антон Шунин
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