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Хавбек «Арсенала» Кангва дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра Безбородова

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что полузащитник «Арсенала» Кингси Кангва дисквалифицирован на два матча Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рассматривали дело Кангвы по материалам СМИ и общедоступных источников. Установили, что Кангва давал интервью после матча до отъезда команды со стадиона. Этот период определяется как период «после матча». Мы видели, что интервью проходило на стадионе, мы видели автобус у стадиона.

Кангва вместе с переводчиком участвовал в заседании по видеосвязи, также был начальник команды. Кангва принес извинения, сказал, что эти слова были сказаны на эмоциях. Перед судьей Кангва не извинился.

КДК принял решение за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча дисквалифицировать Кангва на 2 матча и оштрафовать на 250 тысяч рублей.
У футболиста имелась автоматическая дисквалификация за две желтых карточки. Он должен будет отбыть три матча дисквалификации — с учетом автоматической дисквалификации", — сказал Григорьянц.

Напомним, что Кангва получил красную карточку на 86-й минуте встречи 24-го тура РПЛ со «Спартаком». После игры полузащитник в резкой форме раскритиковал арбитра Владислава Безбородова.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
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