Билялетдинов: «Не согласен с мнением, что в «Химках» набор игроков, но нет команды»

Чемпион России в составе «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о ситуации в «Химках». Ранее 39-летний специалист прошел стажировку в подмосковном клубе.

«Я посмотрел команду изнутри. Много качественных футболистов. Заболотный, Глушаков, Терехов, Бакаев, Вера, Гогуа, Джикия. Но склеить их, чтобы показывали игру на должном уровне, времени не хватает. Не могу согласиться с теми, кто считает, что в «Химках» набор игроков, но нет команды. На основе чего делаю такие выводы? Хотя бы на основе того, как команда выглядит после поражения 1:5. Казалось бы, все должно быть уныло. Но нет — работа продолжается. Я не увидел такого, что «шеф, все пропало», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

После 10 туров «Химки» с 8 очками располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России.