Круговой назвал ожидаемой реакцию фанатов «Зенита» на Соболева

Защитник ЦСКА Данил Круговой, ранее выступавший за «Зенит», прокомментировал реакцию фанатов сине-бело-голубых на переход форварда Александра Соболева из «Спартака».

«Реакция фанатов «Зенита» на Соболева ожидаемая. Что ему нужно сделать, чтобы фанаты полюбили его? Ничего», — цитирует Кругового «РБ Спорт».

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. Он отличился голевой передачей в 4 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

26 сентября стало известно, что КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 30 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков клуба в адрес Соболева.