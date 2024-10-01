Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:18

Динияр Билялетдинов рассказал, почему решил пройти стажировку в «Химках»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион России в составе «Локомотива Динияр Билялетдинов рассказал о своей стажировке в «Химках».

«Я обратился к папе, он работает в «Химках» (в молодежной команде, — Прим. «СЭ»). Подобрали дату. Как раз был цикл, смешанный с матчем Кубка — готовились к кубковой игре с «Локо». Видел, что они хотели и это у «Химок», в принципе, получилось в первом тайме. Но потом «Локомотив» включил вторую скорость и доминировал, забил много, выиграл 5:1. Как общался с главным тренером «Химок» Артигой? Он испанец, но мы говорили по-английски, отлично друг друга поняли», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

Будучи футболистом, Билялетдинов выступал за российские «Локомотив», «Спартак», «Анжи», «Торпедо», «Рубин», а также английский «Эвертон» и литовский «Ритеряй».

С марта 2024 года 39-летний россиянин работает тренером отдела индивидуальной подготовки Департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

Источник: РБ Спорт
Динияр Билялетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Читайте также
Песня сердца: скончался Вячеслав Добрынин
Автобус с болельщиками ГК «Виктор» попал в огненное ДТП на Кубани
Девушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезона
Народный артист РФ Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. Биография
Производственный календарь в 2024–2025-м: праздничные и рабочие дни
Народный артист России Вячеслав Добрынин ушел из жизни в возрасте 78 лет
Популярное видео
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Титов: «В ближайшие два тура посмотрим, на что способны «Локомотив» и «Краснодар»
Ленини заявил, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ
Президент «Оренбурга» Еремякин согласен с данными о снижении интереса к футболу
Директор «Локомотива» Ульянов: «Руководство уже сказало: в каждом матче мы боремся, стараемся побеждать»
Ульянов — о Батракове: «Опытные члены тренерского штаба рассказывают, как справиться с давлением»
На чемпионство «Спартака» дают 0,5 процента, «Зенит» — все еще главный фаворит. Как менялись шансы команд на золото РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости