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Сегодня, 23:09

Рианчо высказался о матче «Химки» — «Спартак» в последнем туре

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Химками».

«Думаю, что из-за того, что «Спартак» будет думать о финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо», напряжение в последнем матче РПЛ не будет таким, каким ожидалось. Поэтому это идеальный матч для «Химок», — сказал Рианчо «СЭ».

Матч пройдет 21 мая в Химках. Начало — в 17.00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Рауль Рианчо
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
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