Рианчо высказался о матче «Химки» — «Спартак» в последнем туре

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Химками».

«Думаю, что из-за того, что «Спартак» будет думать о финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо», напряжение в последнем матче РПЛ не будет таким, каким ожидалось. Поэтому это идеальный матч для «Химок», — сказал Рианчо «СЭ».

Матч пройдет 21 мая в Химках. Начало — в 17.00 по московскому времени.