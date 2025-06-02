Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Шикунов: «В следующем сезоне ЦСКА будет бороться за золото»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах ЦСКА Марко Николича в следующем сезоне.

— ЦСКА угадал с Николичем даже не на 100, а на 150 процентов. Команда выиграла Кубок и завоевала бронзу.

— Не то слово! Попадание в яблочко. Я давно говорил, что Марко — очень серьезный специалист. Ему потребовалось какое-то время, чтобы выстроить игру команды. Перестроил схему на «ромб», и все заработало! Считаю, в следующем сезоне ЦСКА будет реально претендовать на золото.

— Даже так?

— Ну а почему нет? Состав стабильный. Схема налажена. Результат есть, психология победителей вырабатывается.

— Как вам Пьянич? Нужно ли ЦСКА продлевать с ним контракт еще на сезон?

— Мне некорректно давать советы руководителям армейского клуба. Они выиграли Кубок, заняли третье место. Им, конечно, виднее. Пьянич на определенном этапе москвичам однозначно помог. И на поле, и в раздевалке. Рядом с ним заиграл Кисляк, смотрел на звезду, набирался опыта. Это же тоже очень важный момент.

Миралем свою лепту в успехи команды внес. А дальше уже слово за Николичем. Он должен решить, нужен ли ему такой футболист. А потом, мы не знаем, какие планы у самого Пьянича. Захочет ли он остаться?

Александр Шикунов о&nbsp;победе ЦСКА в&nbsp;Кубке России-2024/25.«В следующем сезоне ЦСКА будет претендовать на чемпионство». Шикунов — о финале Кубка и будущем «Ростова»

В прошлом сезоне ЦСКА набрал 59 очков и занял третье место. Чемпионом стал «Краснодар» (67), второе место занял «Зенит» (66).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Шикунов
Марко Николич
Читайте также
11 шайб на двоих: ЦСКА и СКА зарубились в Москве, как в прежние времена
Головин закрыл главный скандал, Карпину подняли ответственность, а Сафонов «подубил» поле. Что происходит в сборной России
Казань увидела шедевр Головина. Дубль капитана принес России победу над Ираном
Популярное видео
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кисляк: «Какой я MVP сезона? Перестаньте»

Кисляк: «Не сравниваю себя с кем-то. Батраков тоже провел хороший сезон»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости