Шикунов: «В следующем сезоне ЦСКА будет бороться за золото»

Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах ЦСКА Марко Николича в следующем сезоне.

— ЦСКА угадал с Николичем даже не на 100, а на 150 процентов. Команда выиграла Кубок и завоевала бронзу.

— Не то слово! Попадание в яблочко. Я давно говорил, что Марко — очень серьезный специалист. Ему потребовалось какое-то время, чтобы выстроить игру команды. Перестроил схему на «ромб», и все заработало! Считаю, в следующем сезоне ЦСКА будет реально претендовать на золото.

— Даже так?

— Ну а почему нет? Состав стабильный. Схема налажена. Результат есть, психология победителей вырабатывается.

— Как вам Пьянич? Нужно ли ЦСКА продлевать с ним контракт еще на сезон?

— Мне некорректно давать советы руководителям армейского клуба. Они выиграли Кубок, заняли третье место. Им, конечно, виднее. Пьянич на определенном этапе москвичам однозначно помог. И на поле, и в раздевалке. Рядом с ним заиграл Кисляк, смотрел на звезду, набирался опыта. Это же тоже очень важный момент.

Миралем свою лепту в успехи команды внес. А дальше уже слово за Николичем. Он должен решить, нужен ли ему такой футболист. А потом, мы не знаем, какие планы у самого Пьянича. Захочет ли он остаться?

В прошлом сезоне ЦСКА набрал 59 очков и занял третье место. Чемпионом стал «Краснодар» (67), второе место занял «Зенит» (66).