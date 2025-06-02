Шикунов: «В следующем сезоне ЦСКА будет бороться за золото»
Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах ЦСКА Марко Николича в следующем сезоне.
— ЦСКА угадал с Николичем даже не на 100, а на 150 процентов. Команда выиграла Кубок и завоевала бронзу.
— Не то слово! Попадание в яблочко. Я давно говорил, что Марко — очень серьезный специалист. Ему потребовалось какое-то время, чтобы выстроить игру команды. Перестроил схему на «ромб», и все заработало! Считаю, в следующем сезоне ЦСКА будет реально претендовать на золото.
— Даже так?
— Ну а почему нет? Состав стабильный. Схема налажена. Результат есть, психология победителей вырабатывается.
— Как вам Пьянич? Нужно ли ЦСКА продлевать с ним контракт еще на сезон?
— Мне некорректно давать советы руководителям армейского клуба. Они выиграли Кубок, заняли третье место. Им, конечно, виднее. Пьянич на определенном этапе москвичам однозначно помог. И на поле, и в раздевалке. Рядом с ним заиграл Кисляк, смотрел на звезду, набирался опыта. Это же тоже очень важный момент.
Миралем свою лепту в успехи команды внес. А дальше уже слово за Николичем. Он должен решить, нужен ли ему такой футболист. А потом, мы не знаем, какие планы у самого Пьянича. Захочет ли он остаться?
В прошлом сезоне ЦСКА набрал 59 очков и занял третье место. Чемпионом стал «Краснодар» (67), второе место занял «Зенит» (66).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1