Экс-арбитр Варюшин заявил, что гол Языджи в ворота «Рубина» засчитан верно

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему гол Юсуфа Языджи в ворота «Рубина» засчитан верно.

«Судьи приняли верное решение в первом и во втором голе. И верно удалили Ломовицкого. Пока судьи без ошибок судят. Есть мелкие неточности, а так все по делу. Главный судья не побежал лично смотреть, так как там и нечего было выяснять. Тем более, судьи сейчас под сильным прессом. Если есть небольшие сомнения, они идут смотреть ВАР. Есть определенные недочеты, а так в основном все нормально», — сказал Варюшин корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

ЦСКА в первом тайме забил 4 гола, казанцы поразили ворота армейцев усилиями Константина Кучаева.