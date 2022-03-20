ЦСКА громит «Рубин» после первого тайма со счетом 4:1

ЦСКА принимает «Рубин» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ. После первого тайма красно-синие громят соперника со счетом 4:1.

Счет в матче на 5-й минуте открыл Юсуф Языджи, а затем свои первые голы за московский клуб забили Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль.

Все четверо перешли в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

В составе «Рубина» автором гола стал бывший полузащитник ЦСКА Константин Кучаев.

Отметим, что в конце тайма красную карточку получил хавбек казанцев Александр Ломовицкий.