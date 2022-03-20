ЦСКА — «Рубин»: Языджи оформил дубль в матче

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи забил гол во втором тайме матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Московский клуб упрочил преимущество в счете — 5:1.

Для турка это уже второй мяч в данной встрече. Именно он открыл счет в матче на 5-й минуте.

Для 25-летнего турецкого футболиста этот забитый мяч стал пятым подряд в чемпионате России. Этот показатель является рекордным среди легионеров-дебютантов в РПЛ.