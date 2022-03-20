ЦСКА — «Рубин»: Языджи оформил дубль в матче
Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи забил гол во втором тайме матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Московский клуб упрочил преимущество в счете — 5:1.
Для турка это уже второй мяч в данной встрече. Именно он открыл счет в матче на 5-й минуте.
Для 25-летнего турецкого футболиста этот забитый мяч стал пятым подряд в чемпионате России. Этот показатель является рекордным среди легионеров-дебютантов в РПЛ.
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|
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|12
|3
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|
4
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|
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|
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|
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|
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|4
|8
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|
15
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|3
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|
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|21
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|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
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Зенит
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|
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Дмитрий Полоз
Ростов
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|
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Зенит
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|
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Рифат Жемалетдинов
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Реми Кабелла
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|
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Гжегож Крыховяк
Краснодар
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