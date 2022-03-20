Зайнутдинов пропустит матч с «Уралом» из-за перебора желтых карточек

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов получил желтую карточку в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он был предупрежден во втором тайме.

Для Зайнутдинова эта желтая карточка стала четвертой в сезоне.

Таким образом, он получит автоматическую дисквалификацию и пропустит матч следующего тура РПЛ. ЦСКА в следующем матче предстоит сыграть с «Уралом».

Ранее в матче с казанцами четвертую желтую карточку в сезоне получил полузащитник красно-синих Иван Обляков. Он также будет вынужден пропустить игру с «Уралом».