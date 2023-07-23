Титов о Дуарте: «Если так продолжится, в «Спартаке» задумаются, а нужен ли такой защитник»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил игру защитника красно-белых Дуарте в матче с «Оренбургом» (3:2).
— Закономерная победа красно-белых?
— Скорее да, чем нет. В принципе «Спартак» мог и раньше забивать и первый мяч, и последний. Моменты-то были. Я бы отметил «Оренбург». Яркая команда, верна себе. В прошлом сезоне в матчах с ее участием забивалось в среднем 3,8 гола. Сегодня гости оказали весьма достойное сопротивление. «Спартак» действовал в довольно высоком темпе, при своих болельщиках несся вперед.
— «Спартак» понравился?
— Да. Обе команды произвели приятное впечатление, много атаковали. Вместе с тем и «Спартак», и «Оренбург», конечно, испытывают серьезные проблемы в обороне. Заикаться о шансах красно-белых на чемпионство с такой защитой — просто преступление. Понятно, что скоро вернется Джикия. Но сейчас имеем то, что имеем...
— Гол Воробьева вновь поднял вопрос о том, зачем «Спартак» приобретал Дуарте.
— Про Дуарте уже сказано немало... Повторяться не очень хочется, но приходится констатировать: вопиющая индивидуальная ошибка легионера в том эпизоде. Если так будет продолжаться, конечно, в клубе задумаются, нужно ли оставлять такого футболиста в «Спартаке» — в команде, которая ставит перед собой самые высокие задачи.
В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет против «Балтики» на своем поле. Матч состоится 31 июля и начнется в 19.30 (мск).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Кейта Бальде
Спартак
|1
|0
|1