Титов о Дуарте: «Если так продолжится, в «Спартаке» задумаются, а нужен ли такой защитник»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил игру защитника красно-белых Дуарте в матче с «Оренбургом» (3:2).

— Закономерная победа красно-белых?

— Скорее да, чем нет. В принципе «Спартак» мог и раньше забивать и первый мяч, и последний. Моменты-то были. Я бы отметил «Оренбург». Яркая команда, верна себе. В прошлом сезоне в матчах с ее участием забивалось в среднем 3,8 гола. Сегодня гости оказали весьма достойное сопротивление. «Спартак» действовал в довольно высоком темпе, при своих болельщиках несся вперед.

— «Спартак» понравился?

— Да. Обе команды произвели приятное впечатление, много атаковали. Вместе с тем и «Спартак», и «Оренбург», конечно, испытывают серьезные проблемы в обороне. Заикаться о шансах красно-белых на чемпионство с такой защитой — просто преступление. Понятно, что скоро вернется Джикия. Но сейчас имеем то, что имеем...

— Гол Воробьева вновь поднял вопрос о том, зачем «Спартак» приобретал Дуарте.

— Про Дуарте уже сказано немало... Повторяться не очень хочется, но приходится констатировать: вопиющая индивидуальная ошибка легионера в том эпизоде. Если так будет продолжаться, конечно, в клубе задумаются, нужно ли оставлять такого футболиста в «Спартаке» — в команде, которая ставит перед собой самые высокие задачи.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет против «Балтики» на своем поле. Матч состоится 31 июля и начнется в 19.30 (мск).