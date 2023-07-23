Осипенко стал самым результативным защитником РПЛ за последние два сезона

Защитник «Ростова» Максим Осипенко отметился голом в матче 1-го тура РПЛ с «Факелом».

По данным Opta Sports, футболист стал самым результативным защитником на протяжении двух сезонов. Россиянин забил уже семь голов с начала прошлого сезона РПЛ — это на два гола больше, чем у любого другого защитника.

На два гола от Осипенко отстает игрок «Локомотива» Наир Тикнизян (5). По три гола — у Александра Эктова («Оренбург»), Виллиана Роши (ЦСКА) и Кирилла Гоцука («Пари НН»).