Титов: «Есть вопросы с Максименко, который все чаще ошибается — это пугает»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренера красно-белых Деяне Станковиче.

— Чего не хватает Станковичу? Ему привозят дорогих легионеров, есть качественные россияне...

— Опять же — если бы шли победы, мы бы сейчас даже не рассуждали в таком ключе. Надеюсь, что в ближайшие туры результат появится. Да, у команды хорошие иностранцы, топовые россияне. Мне бы хотелось, чтобы было больше доверия российским игрокам. Например, к тому же Руслану Литвинову можно уже примерить роль лидера. Есть Наиль Умяров. Но у меня вопросы по Саше Максименко, который все чаще ошибается. Как я знаю, еще в дубле с ним работал Ренат Дасаев — тогда Саня быстро вырос. Не знаю, кто работает с Максименко сейчас, но мы видим результативные ошибки — это пугает.

«Спартак» набрал 5 очков в пяти турах и занимает 13-е место в РПЛ.

На счету Максименко 5 матчей во всех турнирах, 10 пропущенных голов и одна игра на ноль.