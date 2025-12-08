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Титов: «Реализация Угальде? Ну он же не Холанн»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

— А если проанализировать непосредственно качество игры «Спартака»?

— Первый тайм остался за «Спартаком». Красно-белые вообще могли закрывать эту игру еще до перерыва. Забили, имели моменты. А вот дальше начались проблемы. Смотрел матч с моими друзьями — Дмитрием Парфеновым и Дмитрием Аленичевым. И мы пришли к выводу, что во втором тайме «Динамо», возможно, перехватит инициативу.

— Почему?

— Возникли опасения, что связка Тюкавин — Сергеев сыграет свою роль. Там есть своя химия. В итоге так и получилось. Ролан Гусев передвинул Сергеева из полузащиты в нападение, и он был одной из самых заметных фигур после перерыва.

— «Спартак» оказался не готов к этим перестановкам бело-голубых? Что сломалось в игре команды Вадима Романова?

— Тут прежде надо говорить о «Динамо». Гусев эффективно использовал 15 минут в перерыве, внес коррективы, достучался до ребят. Поэтому во втором тайме мы увидели уже совсем другую команду. У бело-голубых появились моменты, да и мяч они стали контролировать.

— Что в этом сезоне происходит с Угальде? Что с его реализацией?

— Предположу, что в прошлом сезоне Угальде где-то превзошел наши ожидания. Все-таки мы сейчас говорим не о Холанне, который из пяти своих моментов забивает четыре мяча.

Угальде — классный нападающий для нашего чемпионата, игрок своей сборной. Но вот сейчас у него не все получается. Ничего страшного, потому что сегодняшний «Спартак» впереди зависит не только от костариканца. Вся пятерка игроков группы атаки способна огорчить соперника. Угальде, Барко, Жедсон, Маркиньос, Солари. Когда выходит на замену Ливай, и у него тоже появляется шанс отличиться. То есть этот «Спартак» более вариативен впереди.

При этом не до конца понял, почему в дерби с «Динамо» заменили Солари и Маркиньоса — людей, которые разгоняли атаки. Но тут, как говорится, тренерам виднее. Сейчас будет длинная зимняя пауза. Нужно провести анализ и двигаться дальше.

В сезоне-2025/26 на счету Угальде 17 матчей в РПЛ и четыре гола.

Егор Титов подвел итоги матча &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;18-м туре РПЛ.«В мое время гол Тюкавина засчитали бы. «Спартак» обязан быть в тройке». Мнение Титова
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Егор Титов
Манфред Угальде
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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