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Титов: «Я бы хотел, чтобы «Спартак» возглавил Тихонов, Парфенов или Аленичев»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Дмитрий Парфенов, Егор Титов и Дмитрий Аленичев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» порассуждал о новом главном тренере красно-белых.

— Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков...

— За первое место побороться будет непросто. Но вот в тройке с таким составом «Спартак» обязан быть по итогам сезона.

— Шестое место «Спартака» — провал?

— Нет, не провал, не катастрофа, хотя и не то место, на котором должен находиться «Спартак». Повторюсь, еще есть время. Впереди сборы. Все еще будут терять очки. «Спартаку» главное — самому играть в свой футбол и не допускать осечек, как это было в Калининграде. В большинстве уступили «Балтике»...

Против «Динамо» игра тоже сначала давалась, но увы... Вот такие моменты надо, конечно, убирать. А в остальном — по качеству футбола и по игре красно-белые должны быть в тройке.

— Что «Спартаку» делать с тренером? Романов едва ли останется у руля команды?

— Романов — наш, спартаковец. Возможно, ему и стоило бы дать шанс, но у него нет соответствующей лицензии для работы именно главным тренером. Нужно еще пройти обучение.

В «Спартаке» всегда ставятся амбициозные задачи, сейчас произошли изменения в руководстве. Гендиректором стал Некрасов, максималист. В спортивный блок пришел Андрей Мовсесьян, с которым мы вместе еще играли в дубле.

Теперь всем им нужно найти компромиссную фигуру на роль главного тренера, которая устроит всех.

Я бы очень хотел, чтобы команду возглавил спартаковец — Тихонов. Парфенов, Аленичев. Но в них надо поверить, им надо дать шанс и время. Тогда болельщики с совсем другими эмоциями будут приходить на матчи, чтобы переживать за своих! Да я сам буду бегать на каждую игру и искать билеты!

Тонкий момент. С одной стороны, есть желание увидеть во главе команды человека со славным спартаковским прошлым. С другой, есть нынешний тренерский штаб, есть руководство, есть спортивный директор Кахигао, который, как я понимаю, думает в другом направлении.

Я приму любое решение по тренеру, продолжу анализировать ситуацию и высказывать открыто свое мнение. Сегодня же могу констатировать: «Спартак» точно находится не на своем месте.

Егор Титов подвел итоги матча &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;18-м туре РПЛ.«В мое время гол Тюкавина засчитали бы. «Спартак» обязан быть в тройке». Мнение Титова

«Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича 11 ноября. Сербский специалист возглавлял красно-белых с лета 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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Андрей Тихонов
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Парфенов
Егор Титов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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