Титов: «Я бы хотел, чтобы «Спартак» возглавил Тихонов, Парфенов или Аленичев»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» порассуждал о новом главном тренере красно-белых.
— Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков...
— За первое место побороться будет непросто. Но вот в тройке с таким составом «Спартак» обязан быть по итогам сезона.
— Шестое место «Спартака» — провал?
— Нет, не провал, не катастрофа, хотя и не то место, на котором должен находиться «Спартак». Повторюсь, еще есть время. Впереди сборы. Все еще будут терять очки. «Спартаку» главное — самому играть в свой футбол и не допускать осечек, как это было в Калининграде. В большинстве уступили «Балтике»...
Против «Динамо» игра тоже сначала давалась, но увы... Вот такие моменты надо, конечно, убирать. А в остальном — по качеству футбола и по игре красно-белые должны быть в тройке.
— Что «Спартаку» делать с тренером? Романов едва ли останется у руля команды?
— Романов — наш, спартаковец. Возможно, ему и стоило бы дать шанс, но у него нет соответствующей лицензии для работы именно главным тренером. Нужно еще пройти обучение.
В «Спартаке» всегда ставятся амбициозные задачи, сейчас произошли изменения в руководстве. Гендиректором стал Некрасов, максималист. В спортивный блок пришел Андрей Мовсесьян, с которым мы вместе еще играли в дубле.
Теперь всем им нужно найти компромиссную фигуру на роль главного тренера, которая устроит всех.
Я бы очень хотел, чтобы команду возглавил спартаковец — Тихонов. Парфенов, Аленичев. Но в них надо поверить, им надо дать шанс и время. Тогда болельщики с совсем другими эмоциями будут приходить на матчи, чтобы переживать за своих! Да я сам буду бегать на каждую игру и искать билеты!
Тонкий момент. С одной стороны, есть желание увидеть во главе команды человека со славным спартаковским прошлым. С другой, есть нынешний тренерский штаб, есть руководство, есть спортивный директор Кахигао, который, как я понимаю, думает в другом направлении.
Я приму любое решение по тренеру, продолжу анализировать ситуацию и высказывать открыто свое мнение. Сегодня же могу констатировать: «Спартак» точно находится не на своем месте.
«Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича 11 ноября. Сербский специалист возглавлял красно-белых с лета 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1