Титов: «Я бы хотел, чтобы «Спартак» возглавил Тихонов, Парфенов или Аленичев»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» порассуждал о новом главном тренере красно-белых.

— Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков...

— За первое место побороться будет непросто. Но вот в тройке с таким составом «Спартак» обязан быть по итогам сезона.

— Шестое место «Спартака» — провал?

— Нет, не провал, не катастрофа, хотя и не то место, на котором должен находиться «Спартак». Повторюсь, еще есть время. Впереди сборы. Все еще будут терять очки. «Спартаку» главное — самому играть в свой футбол и не допускать осечек, как это было в Калининграде. В большинстве уступили «Балтике»...

Против «Динамо» игра тоже сначала давалась, но увы... Вот такие моменты надо, конечно, убирать. А в остальном — по качеству футбола и по игре красно-белые должны быть в тройке.

— Что «Спартаку» делать с тренером? Романов едва ли останется у руля команды?

— Романов — наш, спартаковец. Возможно, ему и стоило бы дать шанс, но у него нет соответствующей лицензии для работы именно главным тренером. Нужно еще пройти обучение.

В «Спартаке» всегда ставятся амбициозные задачи, сейчас произошли изменения в руководстве. Гендиректором стал Некрасов, максималист. В спортивный блок пришел Андрей Мовсесьян, с которым мы вместе еще играли в дубле.

Теперь всем им нужно найти компромиссную фигуру на роль главного тренера, которая устроит всех.

Я бы очень хотел, чтобы команду возглавил спартаковец — Тихонов. Парфенов, Аленичев. Но в них надо поверить, им надо дать шанс и время. Тогда болельщики с совсем другими эмоциями будут приходить на матчи, чтобы переживать за своих! Да я сам буду бегать на каждую игру и искать билеты!

Тонкий момент. С одной стороны, есть желание увидеть во главе команды человека со славным спартаковским прошлым. С другой, есть нынешний тренерский штаб, есть руководство, есть спортивный директор Кахигао, который, как я понимаю, думает в другом направлении.

Я приму любое решение по тренеру, продолжу анализировать ситуацию и высказывать открыто свое мнение. Сегодня же могу констатировать: «Спартак» точно находится не на своем месте.

«Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича 11 ноября. Сербский специалист возглавлял красно-белых с лета 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.