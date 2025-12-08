Титов о судействе в дерби: «В мое время гол Тюкавина засчитали бы»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил судейство в дерби с «Динамо» в 18-м туре РПЛ.

Игра прошла 6 декабря на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:1. Гол Тюкавина на 6-й минуте был отменен из-за офсайда.

— Главный вывод, который сделали для себя по итогам матча с «Динамо»? Судейство вышло на первый план?

— Вопросы по судейству действительно есть. Прежде всего, к видеоарбитрам. Я не знаю, как чертят эти офсайдные линии. По пяткам или еще как-то... Но если рассуждать по-игроцки, то в наше время и гол Тюкавина, и гол Маричаля засчитали бы. Однако сейчас есть вот такие нюансы, есть ВАР. Арбитры долго изучали эпизоды, вынесли вот такие решения. Хотя я до конца и не понимаю их логики. Знаете, что мне недавно сказал один бывший арбитр ФИФА?

— Что же?

— «Слава богу, что мы с тобой играли и судили в то время, когда не было ВАР». Сегодня все эти ситуации, конечно, мешают футболу.