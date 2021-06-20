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Эджуке — о работе с Алексеем Березуцким: «Он делает все, что нужно»

16:17
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Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился первыми впечатлениями от работы с Алексеем Березуцким, который стал исполняющим обязанности главного тренера московского клуба.

— Чиди, как тебе сборы? До этого ты бывал в Австрии?

— Именно в этом месте нет, но мы со сборной Нигерии играли против австрийцев, по-моему, в Вене. А это местечко симпатичное, нам здесь нравится, приятно тренироваться: поле близко к отелю, все удобства рядом. Это делает проще нашу задачу — хорошо подготовиться к сезону, — приводит слова Эджуке сайт ЦСКА.

— Несколько слов о работе с Алексеем Березуцким. Какие ощущения от тренировок под его началом?

— Он делает все, что нужно. Сейчас мы привыкаем друг к другу. Он посвящает нас в свои планы, выстраивает работу. Пусть все идет своим чередом. Мы рады, что на сборах есть тренер, и он за нами присматривает. Надеюсь, и в сезоне все сложится для нас успешно.

— Сегодня, когда команда отрабатывала атаки с завершением, ты забил несколько классных голов и удостоился от Алексея Владимировича похвалы. Я давно за тобой наблюдаю и заметил, что ты прибавил в завершении, в точности ударов.

— Да, я согласен. Сам это чувствую. Как атакующий игрок я хочу, чтобы каждый мой удар достигал цели, и постоянно работаю над ударами. Команда играет на тебя, доводит мяч до ворот, а ты должен не подвести. Я понимаю это и стараюсь изо всех сил, много времени уделяю завершениям.

— За счет чего именно ты прибавил?

— Есть несколько компонентов. Здесь помогают официальные матчи: чем больше ты игр проводишь на высоком уровне, тем больше опыта приобретаешь. Разговоры с тренерами тоже важны: специалисты передают тебе свои знания, они понимают все нюансы игры. Ну и постоянная практика на тренировках, конечно. Без нее забивать голы часто не получится.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/chidera-ejuke-a-esli-by-khrapel-emil-ya-by-skinul-ego-s-balkona/

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Иван Шитик все материалы автора
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Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы


  • Виктор Масюк

    Когда журналисты задают такие вопросы, интересно, на какие ответы они рассчитывают? Что игрок с действующим контрактом будет критиковать нового тренера?. Первый сбор - это физика, а программу сбора готовил Олич, вряд ли Алексей сейчас импровизирует. Посмотрим как играют - увидим!

    20.06.2021

  • glass99

    Он делает все, что нужно _____________ А согласна ли с этим Зарема Равильевна?

    20.06.2021

  • John Doe

    После нескольких лет мучений с Гончаренко, всем уже безразлины слова. Вот начнутся товарняки, а следом и сезон, там мы просто и посмотрим, кто и что делает правильно.

    20.06.2021