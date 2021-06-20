Кудряшов входит в сферу интересов ЦСКА
17:46
По информации «СЭ», ЦСКА интересуется защитником турецкого «Антальяспора» и сборной России Федором Кудряшовым.
На переход может также повлиять тот факт, что в конце июня 34-летний футболист станет свободным агентом.
В прошедшем сезоне Кудряшов сыграл в 37 матчах турецкой Суперлиги, в которых отметился 3 желтыми карточками.
В России Кудряшов выступал за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Сочи».
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