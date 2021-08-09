Эджуке: «Хорошо, что я забиваю. Но с другой стороны мы проигрываем»
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал поражение армейцев в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:2).
«Да, мы очень хорошо начали. Мы создавали моменты и держали мяч. Играли в атакующий футбол и следовали указаниям тренера. Мы не имели права пропускать голы так легко, как мы их пропустили.
Это хорошо, что я забиваю. Но с другой стороны мы проигрываем игру. Наша цель — всегда выходить на поле, забивать и брать три очка.
Давайте будем позитивно смотреть в будущее. Надеюсь, мы соберемся в следующих матчах, пойдут победы и голы. Вы еще увидите в моем исполнении сальто», — сказал Эджуке в интервью пресс-службе ЦСКА.
8 августа ЦСКА уступил «Динамо» на выезде со счетом 1:2. Единственный гол армейцев забил Эджуке на 8-й минуте.
«Динамо» одержало три победы в трех матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА — девятый с тремя очками.
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