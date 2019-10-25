Эдуардо Докампо: «У «Рубина» повторяется история: начинаем хорошо, но во втором тайме соперник был лучше»

Старший тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

— У нас повторяется история: начинаем хорошо, у нас были моменты, но во втором тайме, наверное, соперник был немного лучше, чем в первом тайме, — цитирует официальный сайт «Рубина» Докампо. — Футбол состоит из моментов, моменты были и у нас, и у них. Надеемся, что все впереди.

— Сегодня был дебют Пояркова, показалось, что сыграл не хуже, чем Степанов или Денисов. Стоит ли ждать его в следующих матчах?

— Он играл очень хорошо, он справился. Нам его игра понравилась.

— Был эпизод с Кьяртанссоном, когда он повздорил с партнерами по команде и сразу покинул поле. Был какой-то конфликт?

— Нет, это плановая замена.

— Которую игру у Кьяртанссона не получается забить, хотя есть моменты. Что у него с реализацией?

— Я не знаю. Мы тренируемся, делаем на этом акцент. Он старается, очень хочет забить, поэтому, думаю, все будет впереди.

— Почему вы отдаете предпочтение Кьяртанссону, а не Маркову? На тренировках лучше работает?

— Не скажу, что лучше. Наша проблема в том, что ни один из нападающих не забивает. Мы просили Видара сделать определенную работу, он ее сделал, но голов нет, а это самое главное у нападающих. Исходя из схемы соперника, они хотели, чтобы мы их прессинговали, нужно было забегать за спины сопернику. В такой игре мы действительно могли выпустить Маркова, но вышел Бека Микелтадзе и хорошо открывался за спинами, хорошо цеплялся за мяч, играл головой, делал такую работу, которая не всем заметна.

— Кварацхелия вышел на фланг и усилил игру? Он в состоянии проводить больше времени?

— Мы возвращаемся к разговорам, которые были в начале сезона, когда он усиливал игру, выходя со скамейки. Мы планировали поменять Зурико немного раньше, но было решено выпустить сначала Микелтадзе вместо Кьяртанссона. Наверно вы правы, можно было выпустить Хвичу раньше.

— В каком состоянии сейчас Гранат, Старфельт, Бегич, которого мы не видели вообще с начала сезона? Когда их ждать?

— Они восстанавливаются. Есть период восстановления, здесь не нужно торопиться. Что касается Старфельта, то у него были проблемы с голеностопом и, возможно, из-за того, что не восстановился до конца, потом пришлось пропускать еще. У них есть своя программа восстановления, ее нужно строго соблюдать.

— Есть какие-то сроки? Ждать их в ближайших матчах?

— Думаю, нет. Они даже не тренировались с командой, они работают по индивидуальным планам.