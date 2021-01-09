Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о конфликте с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. В декабре Орлов раскритиковал форварда, обратив внимание, что он «перестал бегать». В ответ на это Дзюба назвал Орлова «флюгером».

— На вас обиделся Дзюба, высказался. На комментатора футболисты обижаются вообще часто. Самая комичная обида в вашей жизни?

— Я-то на них не обижаюсь!

— Это ясно.

— Они же как дети! Вот Дзюба — ему 32 года. Но он еще как ребенок! Инфантилен! Находясь в команде, они вне общества. Резко отстают. Поэтому — вот так. Был потрясающий эпизод. В 85-м году в «Зените» играл Сергей Веденеев. Очень хороший полузащитник. С невероятным качеством — отбирал мячи просто у любого! В подкатах — смело, жестко!

— Это талант.

— Да. Играл «волнореза» в центре поля. Перед центральным защитником. Но вот отдать точный пас — здесь была проблема. Как сейчас у Барриоса. Он же тоже не может хорошо отдать вперед. Хотя отбирает прекрасно. Вот подходит ко мне Веденеев: «Геннадьич...»

— Геннадьич?

— Есть в футболе такая форма обращения — не «Сергеич», а «Геннадьич». Вот Веденеев смотрит на меня: «Геннадьич! А что это ты сказал про меня в репортаже?» — «А что я сказал?» — «Ну как же! Ты сказал, что я вот мяч отобрал...»

— Ну и что?

— Гляжу на него: «Сережа, ты вспомни, как я сказал! «Здорово отобрал мяч. И отдал чужому!» А что я должен был говорить?» — «Ну сказал — «отобрал здорово» — и больше не надо...» Вот и весь разговор.

(Юрий Голышак)

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