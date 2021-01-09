«Дзюбе 32 года, а он инфантилен как ребенок». Большое интервью Геннадия Орлова

Известный телекомментатор — об игре «Зенита», трансферах сине-бело-голубых, проблемах команды и Сергея Семака, отношениях с Артемом Дзюбой, отстранении от работы на футбольных матчах и формуле Курбана Бердыева .

Сколько еще в Питере таких людей, которых можно считать лицом этого города? Фрейндлих и Басилашвили. Боярский и Мигицко. Найман, Лев Лурье, Пиотровский. Желудков и Орлов. Быть может, Аршавин.

Кто-то меня поправит — и давай загибать пальцы по второму кругу. Набрав еще с десяток имен людей, которым по Невскому просто так не пройти. Все равно немного!

Оттого для меня личная травма — отстранение живого и здорового Геннадия Орлова от футбольных трансляций. Мне не хватает этого голоса. Ах, как не хватает.

Начали мы, впрочем, не с индивидуальных печалей, а с дел в «Зените». Кто ж лучше осведомлен, чем Геннадий Сергеевич?

Границу с Финляндией спартаковцы пересекли на велосипедах

— Оценка «Зениту» за прошлый год?

— А это как посмотреть — было же два «Зенита»! Так что давайте отделять!

— Это как?

— «Зенит» очень здорово провел работу в период пандемии. Просто прекрасно. Все делал на ура — выиграл чемпионат, Кубок. Да просто лучше всех был! Знаете почему?

— Почему?

— Никто из иностранцев не уехал. Все остались. А в других командах и улетали, и возвращались.

— Вы про «Спартак», что ли?

— Да хотя бы! Вы знаете, что спартаковцы границу с Финляндией пересекли на велосипедах?

— Боже. Впервые слышу.

— Так знайте. Потому что другого пути не было. Я просто знаю об этом. А все зенитовцы остались! Клуб наладил все. Они живут в немалых квартирах, кто-то — в коттеджах за городом. Им снимают. Каждому установили тренажеры прямо дома.

— Мне кто установил бы.

— По Zoom проводились занятия! В 12 часов дня каждый день тренировались. Семак это организовал четко.

— Не откажешь.

— Поэтому и выглядели боеспособными. По большому счету — заканчивали чемпионат в одни ворота! Помните?

— Ладно я — страна помнит.

— Так что за этот период — пятерка с плюсом. Те выигрыши внушили надежду болельщикам, что и в Лиге чемпионов «Зенит» сыграет так же. А вот дальше должна была озаботиться РПЛ.

— Чем?

— Футболистам не дали возможности отдохнуть! У «Зенита» был еще кубковый матч — начали играть чуть ли не через десять дней. Потом Суперкубок. Первые туры «Зенит» проскочил еще на дрожжах, которые были заложены во время пандемии. А потом раз — провал! Функциональная яма!

— Как печально.

— Причем не у одного футболиста. Этот провал попадает на Лигу чемпионов! Понятно, сейчас все ужасно недовольны, как выступили.

— Даже меня в Москве удручает.

— Еще больше удручает, что все команды провалились. Это же тенденция!

— Вы угадываете мои мысли, Геннадий Сергеевич.

— Я вот запустил в YouTube интервью Непомнящего, посмотрите обязательно.

— Обещаю вам.

— Вот он говорит: мало кто из игроков прибавляет. Наоборот, играют еще хуже. Тенденция! А это что?

— Что?

— Работа тренеров. Очевидно же!

Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Дзюба должен быть поумнее

— Сколько «Зениту» надо было отдыхать между чемпионатами, чтоб не провалиться в Лиге?

— Недели три. Я вот что еще могу рассказать: Евменова с группой скаутов уволили. А Рибалта остался. Но, как я выяснил, Рибалта не имел отношения к заявке!

— Ну и что?

— В заявке на Лигу чемпионов не было защитника! Ну, Ловрен заменил Ивановича. Это понятно. Правильная замена. Хотя Ловрен еще не адаптировался.

— Полагаете?

— За сборную Хорватии играет лучше, чем за «Зенит». Но он наберет! В такой же ситуации оказался Вендел. Мы его вообще не знали, парень попал с ходу в состав. Бразилец, играл за «Спортинг»... Только немножко себя проявил. Малком!

— Мы дошли до самого интересного. Что Малком?

— У него вторая травма была большая. Хотя Малком уже смотрится.

— Вы полагаете?

— В конце он явно выделялся!

— Это чем же?

— Организаторскими способностями в атаке. У Дзюбы, видно, был какой-то свой момент. Не знаю причины, но он сдал.

— Это правда.

— Я начал об этом вслух говорить. Потому что понимаю: Дзюба — капитан команды. Ведущий игрок. Потом у него был неприятный инцидент с Семаком.

— Не все помнят.

— Его заменили. Дзюба, уходя...

— Что?

— Он же выразительный! 197 ростом! Каждый жест виден. Весь стадион и телезрители рассмотрели, насколько он недоволен. А Дзюба — капитан команды... Должен быть поумнее!

— Золотые слова, Геннадий Сергеевич.

— Если ты капитан — все-таки должен существовать во имя команды. А вместо этого проявляешь эгоизм. Уходя с поля, показываешь всем, как недоволен. Ну и на что ты работаешь? На развал команды!

— Это он зря.

— Ну как же?! Так нельзя! Тебе здесь доверяют. А Дзюба не дает себе критической оценки. Но в конце все-таки встрепенулся. Эта критика возымела действие. Его уже откровенно критиковали! Есть же статистика, объективные показатели. Но в последних двух-трех матчах забивал. Восстановился. Но! У «Зенита» не было варианта Б.

— То есть?

— Есть вариант А: два нападающих — Азмун и Дзюба. Но Азмун получил травму. Дзюба сдал. Выясняется — нет варианта, как играть! Вот это тренеры должны просчитывать. Все-таки в заявочном списке 25 фамилий.

— Семак говорил, что ему нужны игроки?

— Семак говорил: «Нам в летнее окно как минимум нужны два игрока». Один из них Ловрен.

— Второй?

— В последний момент взяли Вендела. Но он не потащил команду! А если приглашаешь футболиста на большую зарплату, он сразу должен быть лучше остальных. Иначе какой смысл?

— Вы вспоминали Рибалту и заявку. К чему?

— Да, совершенно верно! В чем смысл заявки? Вышла смешная история с защитником Чистяковым.

— Смешные истории я люблю.

— Долго договаривались, хотели взамен отправить футболиста из «Зенита». Тот отказывался. Так Чистяков оказался в «Зените» через три дня после того, как отправили заявку на Лигу!

— Вот это напасть.

— В итоге совсем молодой, неопытный Прохин выходил играть центрального защитника в Лиге чемпионов. Ну некого было ставить!

Себастьян Дриусси. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Если Дриусси просится — надо отпускать

— Действительно, смешная история.

— Чисто организационный просчет. Так что есть объективные сложности вроде короткого перехода от одного сезона к другому. Который для всех сложный. А есть вот такие. Но на последние два матча собрались, сыграли здорово — с «Динамо» и «Спартаком». Все успокоились, перестали говорить, что Семака надо менять... Болельщики же сразу начинают говорить!

— Не только болельщики говорили, к сожалению.

— Да в Лиге чемпионов «Зенит» заработал около 40 миллионов евро — просто за то, что там побывал. С точки зрения бизнес-проекта руководство должно быть довольно Семаком!

— Интересно.

— Но болельщики недовольны, что уж говорить. Ну как? Почему?! Двоякое отношение!

— Вы наверняка знаете — Семак был близок к отставке? Или даже не обсуждалось?

— Я думаю, не рассматривалось. Нет-нет, не рассматривалось. Думаю, если б было самое худшее...

— Что уж хуже?

— Если б даже последние два матча не выиграли — все равно никто бы Семака не убрал. Все-таки в «Зените» руководство менее экзотичное... Нет, тут другое слово. Не такое импульсивное!

— Как?..

— Это к «Спартаку» отсыл. Вы же понимаете.

— Как тут не понять.

— В «Зените» руководство давно поняло: если с тренером прощаешься — слишком многое надо перестраивать. Так что надо аккуратнее с этим вопросом. Если сам тренер не убегает, как убежал Манчини.

— Прямо убежал?

— Конечно, убежал в сборную! Как только появилась возможность — он все, забил на «Зенит». Думал об одном: как поскорее уехать из Петербурга. Мне кажется, даже ни на какие деньги не претендовал. Просто ушел. Наверное, можно понять — все-таки сборная! У него неплохо там получается!

— Он симпатичен вам был, этот Манчини?

— Нет.

— Почему?

— А он нарцисс.

— Четко и по делу.

— У них была комбинация с Синишей Михайловичем, всегда работали вдвоем. Когда-то они сошлись. Михайлович, конечно, был лидер в этом дуэте.

— Так и брать надо было Михайловича.

— Так при Манчини «Зенитом» управлял Чинквини!

— Господи.

— Вот в чем дело-то! Чинквини все определял! Его когда-то Капелло привел в нашу сборную. Все переходы в «Зените» — это Чинквини. Пять аргентинцев — это он. Ну о чем говорить? Пять!

— Не сон ли это...

— Это продолжение динамовского позора, где было восемь португальцев. Вы помните?

— Кто ж не помнит тучного Манише и Дерлея с запретом от врачей даже тренироваться.

— Да, Манише и еще куча. Сам факт — нельзя пачками привозить в команду! Добавлять надо точечно! Эти люди делали мощные закупки только для того, чтоб иметь мощный процент.

— Кажется, Лобановский говорил: «Три югослава — уже банда».

— Конечно!

— А как сказать про аргентинцев?

— Есть неписаное правило: два из одной страны. Три — это уже много! Вот был у нас Жулиану, хороший бразилец. Манчини сказал нет!

— При вас?

— Нам так передали. Произнес: «Я с бразильцами не люблю работать. Они бездельники». Жулиану убрали. А он играл как раз под нападающими! В комбинацию Дзюба — Азмун вписывался. Не избавились бы — может, играл бы до сих пор. Но вот не понравился он Манчини.

— Одернуть нельзя?

— Если ты тренера берешь, надо ему доверять. Это проблема творческая. Но пять аргентинцев — совсем другое!

— Кто от той колонии остался?

— Один Дриусси. Причем еще год назад просился, чтоб отпустили. Но не отпустили. Что будет сейчас — не знаю. У Дриусси контракт до лета 2021-го.

— Если футболист просится на выход, его надо отпускать?

— Да конечно! Разумеется!

— Разделяю ваши взгляды.

— Можно же отпустить не бесплатно — и на эти деньги взять другого. Это и есть футбольный бизнес. В команде не должно быть обиженных. Это глупость. Обиженные люди — пятая колонна!

Магомед Оздоев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Что происходит с Оздоевым ? Почему резко сдал Дзюба? Меньше тренируются!

— Давайте лучше про Семака. От какой черты ему стоило бы избавиться в первую очередь?

— Семак очень закрытый. Он очень ровный. Понятно, он тренер новой волны, человек европейский, гуманитарий... На мой советский взгляд, ему не хватает плетки!

— Совсем не диктатор?

— Не диктатор. Хочет «через сознание». Но, видите, есть потери. Игроки снизили к себе требования на тренировках...

— Это кто же?

— Вот что происходит с Оздоевым? Почему так резко сдал? Почему резко сдал Дзюба? Меньше тренируются!

— Просто и хорошо.

— В этом даже не надо сомневаться!

— Я не буду. Семак, значит, вправе сегодня сказать: «Не ходите за мной, я сам заблудился»?

— Семак все же идет правильным путем! Но он сам должен расти творчески. Как мы со стороны можем увидеть этот рост? Только если будут появляться новые тактические варианты. Но пока вариант один.

— Есть у вас ощущение, что Семак растет?

— Трудно сказать. Надо его лично получше знать. Я с Семаком общаюсь, но не так... Умом-то он все понимает! Мне есть с кем сравнивать. Знал лично всех великих тренеров, кроме Якушина и Маслова. С Бесковым были прекрасные отношения. А Лобановский! Неслучайно я участвовал в фильме «Лобановский навсегда». Много про него говорю. Все окружение знало — мне есть что рассказать. А Зонин Герман Семенович?

— Это старик железный.

— Вы же делали с ним интервью?

— И не одно.

— Уникальная история! «Шахтер» и киевское «Динамо» уже были монстрами — а Зонин у них под боком сделал чемпионом страны областную команду. Не пригласив ни одного известного футболиста со стороны. Удивительно же?

— Не то слово.

— Ему 94 года, он жив. Это такой человек — о-го-го! Ха-ха! В нем кровь немца и татарина.

— Яркое сочетание. Еще и жена — полковник милиции.

— Какой замес! А фамилия — Зонин! Что слышите?

— Что?

— Немецкая фамилия! Я его знаю с 1966 года. Приехал с «Зенитом» играть в Бирму, а Герман Семенович там тренировал сборную. Он был связан с Ленинградом, когда-то играл за наше «Динамо» и «Трудовые резервы». Счастлив был, когда после Ворошиловграда пригласили в «Зенит» главным тренером. Вот к чему я это?

— К чему?

— Харизма! Мы привыкли к харизматичным тренерам!

— Семак устроен иначе.

— Да. Тренер новой волны. Он как Гасперини — действует через сознание. «Аталанта» у всех на устах. Но там-то ребята понимают, как надо играть! Все у них выстроено, импровизируют правильно. Бьельса вывел «Лидс» в премьер-лигу, три мяча забили «Ливерпулю». Он такой же! Но в силу молодости игроки бывают шалопаями. У нас такое сплошь и рядом — шалопаи!

— Это точно.

— Вдруг раз — и пропадают. Посмотрите на Миранчука.

— Смотрю пристально.

— Никак не может адаптироваться. Потому что в «Локомотиве» был как все российские футболисты. Как этот Смолов сейчас.

— А что Смолов?

— Он же подавал надежды! Что с ним произошло? Ходит любуется собой! У него выраженный комплекс Наполеона!

— Чувствую, разберут нашу заметку на цитаты.

— Видно же: что-то сделает и идет... А формула успеха сегодня простая: 90 минут как челнок. Туда-обратно! Что для этого нужно?

— Здоровье бычье.

— Физическая подготовленность. Для этого надо вкалывать на тренировках. Нет-нет, наши мастера, российские, — они не вкалывают. Себя жалеют!

— Есть в составе «Зенита» кто-то, кому за прошлый год можно поставить пятерочку?

— Нет.

— Обидно, честное слово.

— Самым полезным был Дуглас Сантос. Азмун и Дзюба вроде бы бомбардиры. Но в Лиге чемпионов-то они не помогли! Выходили — и ничего из себя не представляли. Это еще раз доказывает...

— Даже не говорите, что доказывает.

— Но проблема «Зенита» — это полузащитники! Нет хороших полузащитников, нет центра поля! Как нет и скоростной атаки. А ведь была.

— При Германе Семеновиче Зонине?

— Почему? При Спаллетти это еще было — два-три касания, и мы у чужих ворот. Еще лучше получалось, когда Халк играл.

— На Халке все и закончилось?

— Да нет, у Луческу поначалу что-то получалось. Но почему-то быстро все развалилось. Вот играл в «Анжи» Роберто Карлос. Вся команда знала — вратарь хватает мяч и быстро отправляет ему. А за Карлосом уже никто не угонится. Марселу играет так же. В каждой команде высокого уровня вратарь ловит мяч, а два крайних защитника уже готовы! Это делается автоматически! Но к такой игре надо быть готовым физически. А что было у «Зенита» в Лиге чемпионов?

— Лучше и не вспоминать. Роберто Карлос с ума сошел бы.

— «Зенит» так отбивался, что защитники даже не могли пойти вперед. Боялись оставить зону! Там сразу будет дыра, прорыв. Прессинг у «Зенита» не получался — а дома надо, конечно, прессинговать... Другого пути нет! Вот как играет «Бавария»? Прессинг с первой минуты до последней!

Клаудио Маркизио. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Маркизио приезжал показать нам, как правильно пить кофе

— Вратарская проблема у «Зенита» существует?

— Я считаю, да.

— И здесь не задалось.

— Миша Кержаков молодец, он очень выручил клуб. С Луневым непонятная ситуация... Вот долго стоял за «Зенит» Малафеев. На линии играл идеально! Как выход, начинаются проблемы. В тот период «Зенит» это устраивало. Что сейчас? Думаю, вратарь «Зениту» нужен. Подрастают очень хорошие ребята, кстати!

— Кто?

— Они уже на слуху. Хотя, пожалуй, не буду называть фамилии... Но! Сейчас сделали отличный шаг. Алексей Миллер принял решение, уговорили Андрея Аршавина, чтоб тот занялся резервом. Андрей на это пошел. Хотелось бы, чтоб у молодых футболистов «Зенита» был почерк Аршавина. Это самый выдающийся игрок «Зенита» всех времен.

— Даже так?

— А кто еще дорос до уровня «Арсенала» — даже в советское время? Никто! Я очень рад, что Аршавин пришел на эту должность. Андрей сразу поставил нового завуча в академию. Привел тренеров. Сегодня весь российский резерв для «Зенита-2» проходит через Аршавина. Зырянов, Радимов очень хорошо работают, кстати!

— Вот за кого я рад по-настоящему. Чудесные люди.

— Они обучают. Во всех российских чемпионатах их команды — лидеры. Я сам хожу, присматриваюсь к молодым. Между прочим, я Саленко увидел в 13 лет — он был сильнее всех на голову! Забивал за юношей по шесть-восемь мячей в каждом матче!

— Может, «деланый»?

— Я тоже подумал — отец, наверное, выправил документы. Нет, нет! Мы проверяли — все в порядке!

— Хоть эта легенда устояла. Расскажите же про другую — Малком мне не дает покоя. Когда привезли его, довольно вялого, не подумали — вот он, новый Маркизио?

— Нет. Во-первых, возраст разный. Маркизио приезжал просто показать нам, как правильно пить кофе. Вот чем он запомнился.

— Святые угодники.

— Пил эспрессо в рекламе! Так что с Маркизио все было ясно — уходящая натура, всё. Потерял скорость. Что его кто-то взял — это другой вопрос... У нас и Кежмана брали. Помните?

— Матея. Большой футболист.

— Так он весь травмированный, больной приехал! Ну куда его брать?!

— Обычно иностранцы приезжают, что-то у нас показывают, а через годик скисают. Не казалось, что Малком уже приехал скисшим?

— Да нет. Он травму получил! Нет-нет, Малком очень стремился. Я Семака спросил: «Сергей, вот вы взяли человека. Может, он больной приехал? Его проверяли?»

— Что рассказал?

— Что все в порядке. Говорит: «Мы Малкома хотели брать еще в предыдущее окно, нацелились». Конечно, соблазнительно — бразилец из «Барселоны»! Молодой, левая нога волшебная! В последних матчах «Зенита» уже было видно — все опасные моменты шли через Малкома. Ему надо раскрыться до конца. А вдруг он «хрустальный»?

— Хорошее приобретение?

— Я считаю, отличное. Поле видит, все понимает. Ему нужны хорошие партнеры.

— Как и всем нам.

— Я думаю, Вендела взяли как раз для того, чтоб Малкому легче было. Посмотрим в марте. Все-таки Вендел и Ловрен должны пройти хотя бы месячную подготовку в составе «Зенита». С этими тренерами.

— Допустим, «Зенит» в наших силах укрепить двумя любыми футболистами, играющими в России. Зависит от вас, кого берем. Так кого?

— Да из России я никого не взял бы. Не надо!

— Смело.

— Нет в России игроков!

— Еще смелее. Есть же в «Ахмате» потрясающий недооцененный Бериша.

— Да нет... Бериша очень хороший, мне он нравится. Кварацхелия, грузин, тоже хороший. Но они же не россияне!

— Так и что?

— Если уж покупать иностранца, то брать мастера. Который и «подрезку» сделает, и отдаст влево-вправо. Обе ноги рабочие. Что ж мы играем все время в 2?3 касания?! Не можем никак мяч укротить? Посмотрите на Англию — там все в касание играют, защитники не успевают накрывать! Есть такая присказка футбольная: «Форвард играет белыми».

— Так и есть.

— Да! Форвард делает первый ход! Если первый ход в высоком темпе — черная фигура не догонит. В этом сила! Леня Буряк, Веремеев старались играть в касание. Поэтому в Европе были на таком счету.

— Скажите главное — «Зенит» чемпионство не упустит?

— «Зенит» только сам себе может оказаться врагом. Если встанет, то упустит. Но по нынешнему раскладу, конечно, не отдаст.

Геннадий Орлов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я не болею за «Зенит»

— Лично мне в Лиге чемпионов не хватало одного.

— Чего же?

— Ваших репортажей. Что ж вы не комментируете, Геннадий Сергеевич?

— Это другая история.

— Так расскажите же.

— Я спросил самого главного руководителя «Матч ТВ» (даже над «Матч ТВ»!): «А почему вы меня отстранили?»

— Так-так.

— Слышу в ответ: «У нас сейчас другая тенденция, поймите правильно...» Ну я и понял.

— Что именно?

— Что меня просто не хотят. Но я вам скажу самое смешное!

— Если можно.

— Я не могу сегодня вот эти репортажи... У меня другая школа! Ребята-то хорошие. Казанский вырос, Костя Генич, Нагучев, Журавель. Они готовы хорошо. Но у них другая система — не хотят уловить суть игры. Расплескивают знания — а знаний у них все-таки много! — но хорошо ли это для болельщиков?

— Ага.

— Была система советского репортажа. Маслаченко, Перетурин, Женя Майоров... Я старался в этой системе работать. Мы сами играли, знали нюансы игры! А сейчас много банального. Вообще много текста. Когда телеканал образовался, почему-то руководство решило, что надо брать за основу американский вариант.

— Это как?

— Парный репортаж — и «драйв, драйв, драйв»! Ну... Это не наш стиль! Ха! Знаете почему?

— Почему?

— Если есть игра, драйв будет. Как без драйва в спорте?! Брать за основу американцев глупо! У нас своя традиция. Русский комментарий — это обязательно и экспрессия, и умное слово, и шутка. Не надо никому подражать! Любая копия хуже оригинала!

— Я же знаю, какие рейтинги у ваших интервью. Молодежь от вас прется. У вас есть настоящий ответ на вопрос, почему вас не хотят на ТВ?

— Потому что я не вписываюсь в их представления о современном репортаже. У них другое! Как же вы не понимаете?

— Отказываюсь понимать.

— Они делают ставку на форму. А я считаю, что одно слово комментатора может показать нюанс игры. У нас очень многие разбираются в футболе. Сами играли. Миллионы! Я это всегда ощущал — по тому, как люди рассуждают. Плохо что? У нас один канал!

— Это печально.

— В этом смысле здорово было в КХЛ при Александре Медведеве, он молодец. Когда создавались, сказали: «Ребята, комментируйте где хотите. Во всех студиях!» С футболом не так.

— Что футбол?

— Футбол говорит: «Нет, вы нам деньги платите за картинку». Ну не могут местные студии платить! А если б позволяли комментировать — во всех городах росли бы оригинальные комментаторы. В Казани, Краснодаре. Это не значит, что надо орать за своих с утра до ночи. Меня упрекают, что я болею за «Зенит»!

— Не так?

— Я не болею за «Зенит»!

— Вот это новости с утра пораньше.

— Я хочу, чтоб команда «Зенит» была в лидерах. Но! Честным путем! Я первый, кто говорит о недостатках «Зенита». Видите, как Дзюбе не понравилось то, что я про него сказал?

— Вижу.

— Ха! «Карманный журналист»! Ну это же смешно!

— В самом деле.

— Вот у вас издание — «Спорт-Экспресс». Слава богу, с первого дня был принцип «мы выше ангажированности». Каждому комментатору этого пожелаю. Я-то знаю, насколько тяжелая профессия. Она только со стороны такая красивая.

— Как думаете, вернетесь еще в эфир?

— Вообще-то я на «Матч ТВ» сейчас веду волейбол.

— А футбол?

— Футбол... Ну не знаю! В системе, которая сейчас есть, — не знаю. Спокойно к этому отношусь. Выступаю в роли эксперта. Говорю то, что хочу сказать.

Геннадий Орлов. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

15 тысяч рублей за репортаж

— За репортаж платят немного?

— Всегда платят за репортаж 15 тысяч рублей.

— Хоть финансово вы не слишком пострадали от отстранения.

— А комментаторы вообще небогатые люди. Живу я, конечно, нормально. Зарабатываю-то не репортажами, а другими вещами. Сопутствующими.

— Это какими же?

— Передачами, например. Если ты делаешь передачу и сам же ведешь — зарабатываешь больше, чем комментатор.

— Корпоративы не ведете?

— Как не веду?! Ну что вы! Всю жизнь веду!

— Всю жизнь?!

— Еще с советских времен, с 80-х. Тогда было можно выступать с лекциями. Проводились вечера в Ленинграде — сначала артисты, за ними музыканты, потом спорт. Это я. Так познакомился с Аркадием Райкиным. Рассказывал о чемпионатах мира, о футболе. Всегда говорил, что ленинградские комментаторы и журналисты — люди с обостренным чувством справедливости.

— Так оно и есть. Судя по нашей беседе.

— Народу нравилось! А начальству — нет. Как и нынешнему не нравится, ха. Есть подозрения, что мой острый язык кого-то задевает. Ну что сделаешь? Я же не переделаю себя! Смешно!

— Даже пытаться не стоит.

— Вообще не думаю об этом! Говорю то, что хочу сказать!

Мой фарт проверили в Грозном

— Последняя ваша федеральная трансляция с футбола?

— Вот это история интересная!

— Я как чувствовал.

— Какое-то время не веду репортажи. Вдруг звонок из Москвы: «Геннадий Сергеевич, а не могли бы вы полететь в Грозный с «Зенитом»?» Ситуация была интересная — играли в один день «Зенит» и «Локомотив». Тот, правда, на два часа позже. «Зенит» при определенном раскладе мог стать чемпионом.

— Заранее не знаете, куда нужно лететь?

— Что вы! Когда верстку составляют, это тайна за семью печатями! Комментатора согласовывают с руководством. С клубами общаются.

— А у вас с Грозным вроде бы не очень?

— Как там кричали на весь стадион в микрофон?

— «Судья продажная»?

— Вот-вот. Я через пару дней произнес — а что же министерство спорта молчит? РФС? Выскажите позицию! У меня был разговор с одним человеком, который звонил. Но потом все успокоилось. Там Рахимов работал, у меня с ним очень хорошие отношения. Я вообще дорожу отношениями с тренерами. Они ко мне тоже относятся с симпатией. Бердыев мне недавно дал интервью!

— Я в курсе.

— Вот только-только с Непомнящим вышло. С Юрием Семиным договорились. В феврале встретимся. Мои интервью отличаются.

— Так что дальше с Грозным?

— Полетел! «Зенит» проигрывает 0:1. Затем забивает Дриусси — 1:1. Летим в самолете, объявляют: «Локомотив» проиграл! «Зенит» стал чемпионом — прямо в воздухе!

— Как романтично.

— А потом стало понятно, почему меня отправили комментировать. К тому моменту «Зенит» был чемпионом шесть раз, кажется. Так я комментировал каждый матч, который решал судьбу золотой медали! Начиная с 1984 года!

— Невероятно.

— Представляете, как получилось? Вот только последний чемпионский матч пропустил, когда Семак выиграл. Уже меня не было. Но! Кто-то перед Грозным посчитал — а давайте-ка проверим его фарт? Раз все говорят? Убедились — да! При мне «Зенит» играет положительно. Я с улыбкой об этом говорю. Вот таким был мой последний репортаж про «Зенит».

— На вас обиделся Дзюба, высказался. На комментатора футболисты обижаются вообще часто. Самая комичная обида в вашей жизни?

— Я-то на них не обижаюсь!

— Это ясно.

— Они же как дети! Вот Дзюба — ему 32 года. Но он еще как ребенок! Инфантилен! Находясь в команде, они вне общества. Резко отстают. Поэтому — вот так.

Гениальная формула

— С вас случай.

— Был потрясающий эпизод. В 85-м году в «Зените» играл Сергей Веденеев. Очень хороший полузащитник. С невероятным качеством — отбирал мячи просто у любого! В подкатах, смело, жестко!

— Это талант.

— Да. Играл «волнореза» в центре поля. Перед центральным защитником. Но вот отдать точный пас — здесь была проблема. Как сейчас у Барриоса. Он же тоже не может хорошо отдать вперед. Хотя отбирает прекрасно. Вот подходит ко мне Веденеев: «Геннадьич...»

— Геннадьич?

— Есть в футболе такая форма обращения — не «Сергеич», а «Геннадьич». Вот Веденеев смотрит на меня: «Геннадьич! А что это ты сказал про меня в репортаже?» — «А что я сказал?» — «Ну как же! Ты сказал, что я вот мяч отобрал...»

— Ну и что?

— Гляжу на него: «Сережа, ты вспомни, как я сказал! «Здорово отобрал мяч. И отдал чужому!» А что я должен был говорить?» — «Ну, сказал — «отобрал здорово», и больше не надо...» Вот и весь разговор.

— Эта история прекрасна.

— Но как только вырастают — они все мои друзья! Подходят и говорят: «Да, Сергеич, ты прав». Другого нет пути! Если буду им потакать — что это будет за журналистика?

— Мало кому удавалось вытащить Бердыева на интервью. Самая любопытная фраза, которую от него услышали?

— Была одна потрясающая: «Чем больше сумма умений у каждого игрока, тем больше сумма умений у команды». Гениальная же формула! Как просто, да?

— Проще некуда.

— Вот это — Бердыев.