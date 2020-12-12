Дзюба назвал Геннадия Орлова флюгером
12 декабря 2020, 23:52
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Динамо» (3:1) в 18-м туре Тинькофф-РПЛ иронично передал привет комментатору Геннадию Орлову. Форвард оформил дубль в ворота бело-голубых.
— Хотел передать привет многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке «флюгер». Геннадий Сергеевич, привет! — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».
В недавнем интервью Орлов раскритиковал игру Дзюбы, обратив внимание, что он «перестал бегать».
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=DjCbGEu_lts&feature=youtu.be
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