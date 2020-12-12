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Дзюба назвал Геннадия Орлова флюгером

12 декабря 2020, 23:52
Артем Дзюба. Фото скриншот YouTube-канала "Зенита".
Артем Дзюба. Фото скриншот YouTube-канала "Зенита".
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Динамо» (3:1) в 18-м туре Тинькофф-РПЛ иронично передал привет комментатору Геннадию Орлову. Форвард оформил дубль в ворота бело-голубых.

— Хотел передать привет многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке «флюгер». Геннадий Сергеевич, привет! — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».

В недавнем интервью Орлов раскритиковал игру Дзюбы, обратив внимание, что он «перестал бегать».

Зенит — Динамо

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=DjCbGEu_lts&feature=youtu.be

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