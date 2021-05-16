Дзюба забил 200-й гол в карьере и посвятил его третьему сыну
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».
Для российского форварда этот гол стал 200-м в карьере. Он отметил это достижение, продемонстрировав майку с надписью: «200. Две сотни — и все еще голоден».
Также Дзюба отметил другое важное событие в своей жизни — рождение третьего ребенка. Он достал соску, вставил ее в рот и сделал вид, что качает ребенка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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