РПЛ отложила время начала матча «Уфа» — «Арсенал» из-за жары
Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала заявление о переносе начала матча заключительного, 30-го тура чемпионата между «Уфой» и «Арсеналом».
«В связи с сильной жарой на основании пункта 6.5 Регламента Тинькофф РПЛ сезона 2020/21 начало игры перенесено. Каждые полчаса на поле будет замеряться температура. Если жара пойдёт на спад, матч состоится. Болельщики обеспечены водой. Их пересадили на трибуну, где козырёк обеспечивает тень», — говорится в заявлении в Telegram-канале премьер-лиги.
Изначально встреча в Уфе должна была начаться одновременно с остальными играми 30-го тура — в 14.00 (мск). Перед началом игры было зафиксировано 42 градуса тепла. Согласно регламенту, при температуре воздуха, превышающей 35 градусов, матч может быть перенесен.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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