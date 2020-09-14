Дзюба забил 181-й гол в зачет «Клуба 100». Рекорд Кержакова все ближе

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала». Для капитана чемпионов России этот мяч стал 181-м в зачет «Клуба 100».

По данному показателю Дзюба занимает четвертое место, уступая только Александру Кержакову (233), Олегу Веретенникову (207) и Роману Павлюченко (189). Среди них карьеру продолжает только Павлюченко, который на данный момент выступает в клубе ПФЛ «Знамя» (голы низших дивизионов в зачет клуба не идут).

Среди бомбардиров чемпионата России Дзюба также вышел на четвертое место, догнав Дмитрия Лоськова (по 120 голов). Опережают его Веретенников (143), Кержаков (139) и Дмитрий Кириченко (130).