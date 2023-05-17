Дзюба тренируется по индивидуальной программе перед матчем «Локомотива» с «Факелом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба тренируется отдельно от команды перед матчем 28-го тура РПЛ против «Факела».

34-летний форвард занимается по индивидуальной программе.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента. На его счету 8 голов и 4 результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

«Локомотив» проведет матч с «Факелом» на своем поле в субботу, 20 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.