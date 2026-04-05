Акинфеев — Дзюбе: «Если ты хотел меня потрогать, потрогал бы до матча, а не во вратарской»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил нападающему «Акрона» Артему Дзюбе, который остался недоволен отменой своего гола в матче 23-го тура РПЛ (2:1).

«Артем, дорогой мой старинный коллега! Если ты хотел меня потрогать, прикоснуться к истории, в том числе и нашей общей, ну до матча потрогал бы, а не в моей вратарской во время подачи. Ты все время забываешь, что когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера — такая современная наша доля!

Так что вратарей не толкай во вратарской — тут ничего не изменилось за время всего нашего с тобой футбольного пути (а это лет 100), и ничего у тебя не отменят! Обнимаю и держу кулачки за твои рекорды. Твой Аки», — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.

На 93-й минуте матча Дзюба отправил второй мяч в ворота Акинфеева, который мог принес команде ничейный результат. Однако после просмотра видео эпизода главный арбитр встречи Владимир Москалев отменил взятие ворот, зафиксировав фол нападающего на голкипере.