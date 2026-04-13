Абаскаль заявил о готовности возглавить ЦСКА или «Динамо»: «Я все-таки иностранец»
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» заявил о готовности поработать в ЦСКА или «Динамо».
— Хотите вернуться только в «Спартак»? Или рассмотрите другие клубы?
— Понимаю, что «Спартак» — это семья. Меня никогда в жизни так здорово не принимали, как там. Но я также открыт для других команд, потому что знаю лигу и понимаю свои силы. Постоянно слежу за РПЛ.
— Учитывая ваше спартаковское прошлое, пошли бы работать в ЦСКА или «Динамо»?
— Конечно. Если бы был российским футболистом — это одно. Но я все-таки иностранец. Главное, чтобы тренеру дали поработать. Я знаю уровень лиги, знаю тактику других тренеров. Так что потенциально «Динамо» и ЦСКА — хорошие варианты.
— После ухода из «Атлетико» вам поступали предложения?
— Нет. Но сейчас я отдыхаю. Хотя ментально готов к новому вызову. Если мной заинтересуется клуб в сложной ситуации — например, на грани вылета; или команда, которая решит сменить тренера, то я готов. Но сейчас хочу все же немного побыть с семьей и принять взвешенное решение относительно своего будущего. Вот в Мексику я бы не вернулся!
Абаскаль возглавлял «Спартак» с июля 2022 года по апрель 2024 года. Под руководством испанца красно-белые заняли третье место в чемпионате России-2022/23.
Последним местом работы Абаскаля был мексиканский «Атлетико Сан-Луис» — специалист работал в клубе с июля 2025 года по март 2026 года.
Полная версия интервью Абаскаля — скоро на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -