Дзюба: «Я выносливый парень. Ною на всех бегах и тестах, но не могу остановиться»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил «СЭ» на вопрос о своем физическом состоянии перед началом зимних сборов.

«Я очень выносливый парень. Ною на всех бегах и тестах, но не могу остановиться, характер у меня такой. Прохожу все тесты до конца. С возрастом, конечно, после них стало тяжелее восстанавливаться. Но прохожу все тексты с легкостью», — сказал Дзюба «СЭ».

37-летний Дзюба провел в этом сезоне за «Акрон» 16 матчей, забил 5 голов и отдел 4 голевые передачи.

Первый этап зимних сборов «Акрона» пройдет в Абу-Даби с 15 по 28 января.