«Спартак» показал тренерский штаб Карседо на стадионе красно-белых
Пресс-служба «Спартака» опубликовала в своем Telegram-канале фото тренерского штаба Хуана Карлоса Карседо со стадиона команды.
5 января красно-белые объявили о подписании контракта с Карседо до лета 2028 года. Его помощником стал Себастьян Корона. Серхио Кобо будет тренером «Спартака» по физподготовке, а Игнасио Гарсиа — тренером вратарей.
Также работу в московской команде продолжат Вадим Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес.
После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в таблице чемпионата России сезона-2025/26.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1
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