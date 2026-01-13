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Баринов о переходе в ЦСКА: «Я не Иуда и не предатель. «Локомотив» — навсегда в моем сердце»

Алина Савинова
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов опубликовал пост об уходе из «Локомотива». 29-летний футболист подписал контракт с армейцами до конца сезона-2028/29.

«Я всегда был открыт, говорил прямо и откровенно. Порой даже излишне. И я давно хотел, чтобы наконец появилась определенность в моей жизни», — написал Баринов в своих соцсетях.

Хавбек заявил, что принял решение об уходе из «Локомотива» еще в декабре и сообщил об этом тренерскому штабу и руководству клуба.

«Я понимаю, что негатив вокруг меня отразился бы на команде во второй части сезона. Это не то, что я хочу оставить после себя. Ни в коем случае не хочу в этом сообщении плохо говорить о предыдущем руководстве или о каких-то других процессах, поднимать детали «переговоров». Новому же руководству хочу пожелать только удачи — им предстоит большой путь», — подчеркнул Баринов.

Владимир Кузьмичев&nbsp;&mdash; о&nbsp;переходе Дмитрия Баринова из &laquo;Локомотива&raquo; в&nbsp;ЦСКА.«Локомотив» не сдержал слово, а ЦСКА повел себя профессионально». Интервью представителя Баринова

Полузащитник отметил, что решение о переходе в ЦСКА стало самым сложным в его жизни. Он поблагодарил всех тренеров, партнеров по «Локомотиву», персонал клуба и болельщиков.

«Да, мне неприятно, когда я читаю ваши негативные комментарии. Но часто эмоциональные высказывания делал и я, и вы меня принимали таким, какой я есть. Потому что абсолютно каждый из нас имеет право на свое мнение и эмоции. Пол моей жизни мы были вместе, и я горжусь нашей историей — хочу попросить и вас ее не переписывать. Я не Иуда и не предатель. Да, я принял решение покинуть родной дом, но точно уверен в одном: «Локомотив» и болельщики навсегда в моем сердце», — добавил футболист.

Баринов — воспитанник «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. Вместе с железнодорожниками полузащитник стал чемпионом России, трижды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

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Дмитрий Баринов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
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ЦСКА

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