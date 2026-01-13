Баринов о переходе в ЦСКА: «Я не Иуда и не предатель. «Локомотив» — навсегда в моем сердце»
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов опубликовал пост об уходе из «Локомотива». 29-летний футболист подписал контракт с армейцами до конца сезона-2028/29.
«Я всегда был открыт, говорил прямо и откровенно. Порой даже излишне. И я давно хотел, чтобы наконец появилась определенность в моей жизни», — написал Баринов в своих соцсетях.
Хавбек заявил, что принял решение об уходе из «Локомотива» еще в декабре и сообщил об этом тренерскому штабу и руководству клуба.
«Я понимаю, что негатив вокруг меня отразился бы на команде во второй части сезона. Это не то, что я хочу оставить после себя. Ни в коем случае не хочу в этом сообщении плохо говорить о предыдущем руководстве или о каких-то других процессах, поднимать детали «переговоров». Новому же руководству хочу пожелать только удачи — им предстоит большой путь», — подчеркнул Баринов.
Полузащитник отметил, что решение о переходе в ЦСКА стало самым сложным в его жизни. Он поблагодарил всех тренеров, партнеров по «Локомотиву», персонал клуба и болельщиков.
«Да, мне неприятно, когда я читаю ваши негативные комментарии. Но часто эмоциональные высказывания делал и я, и вы меня принимали таким, какой я есть. Потому что абсолютно каждый из нас имеет право на свое мнение и эмоции. Пол моей жизни мы были вместе, и я горжусь нашей историей — хочу попросить и вас ее не переписывать. Я не Иуда и не предатель. Да, я принял решение покинуть родной дом, но точно уверен в одном: «Локомотив» и болельщики навсегда в моем сердце», — добавил футболист.
Баринов — воспитанник «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. Вместе с железнодорожниками полузащитник стал чемпионом России, трижды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.
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1
|Динамо
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|21-12
|28
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2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
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3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
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4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
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5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
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6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
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7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
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8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
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9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
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10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
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11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
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12
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
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13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
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14
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
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15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
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16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
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Маркиньос
Спартак
|4
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1