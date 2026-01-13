Баринов о переходе в ЦСКА: «Я не Иуда и не предатель. «Локомотив» — навсегда в моем сердце»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов опубликовал пост об уходе из «Локомотива». 29-летний футболист подписал контракт с армейцами до конца сезона-2028/29.

«Я всегда был открыт, говорил прямо и откровенно. Порой даже излишне. И я давно хотел, чтобы наконец появилась определенность в моей жизни», — написал Баринов в своих соцсетях.

Хавбек заявил, что принял решение об уходе из «Локомотива» еще в декабре и сообщил об этом тренерскому штабу и руководству клуба.

«Я понимаю, что негатив вокруг меня отразился бы на команде во второй части сезона. Это не то, что я хочу оставить после себя. Ни в коем случае не хочу в этом сообщении плохо говорить о предыдущем руководстве или о каких-то других процессах, поднимать детали «переговоров». Новому же руководству хочу пожелать только удачи — им предстоит большой путь», — подчеркнул Баринов.

Полузащитник отметил, что решение о переходе в ЦСКА стало самым сложным в его жизни. Он поблагодарил всех тренеров, партнеров по «Локомотиву», персонал клуба и болельщиков.

«Да, мне неприятно, когда я читаю ваши негативные комментарии. Но часто эмоциональные высказывания делал и я, и вы меня принимали таким, какой я есть. Потому что абсолютно каждый из нас имеет право на свое мнение и эмоции. Пол моей жизни мы были вместе, и я горжусь нашей историей — хочу попросить и вас ее не переписывать. Я не Иуда и не предатель. Да, я принял решение покинуть родной дом, но точно уверен в одном: «Локомотив» и болельщики навсегда в моем сердце», — добавил футболист.

Баринов — воспитанник «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. Вместе с железнодорожниками полузащитник стал чемпионом России, трижды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.