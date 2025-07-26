«Краснодар» — «Локомотив»: Мозес сократил отставание хозяев

«Краснодар» отыграл один мяч в матче против «Локомотива» во втором туре РПЛ — 1:2.

В компенсированное время ко второму тайму отличился Мозес Кобнан Дэвид.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.