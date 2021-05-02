Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой выход на награждение в костюме героя комиксов Дэдпула после победы над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга досрочно гарантировала себе чемпионский титул в сезоне-2020/21.

«Этот супергерой лучший во всем, а самое главное у него регенерация — так что это точно я! Костюм у меня давно, так что решил выйти так и поздравить болельщиков с победой. Мы это сделали и поздравляем всех с победой», — сказал Дзюба в прямом телеэфире.

Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоевывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. Дзюба — второй бомбардир чемпионата с 16 голами, лидирует другой зенитовец, Сердар Азмун (19 мячей).